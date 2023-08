Imama-RS completa 30 anos

Ivan Mattos

Foram muitos os apoiadores, parceiros e amigos que colaboraram para o sucesso da noite em que o Imama-RS celebrou seus 30 anos de engajamento no tratamento de pacientes com câncer de mama. O Salão Leopoldina esteve repleto para receber a dupla Klaus e Vanessa, que abriu a comemoração, com Cintia Seben, Maira Caleffi e Fabíola Rohde Lopes na linha de frente do evento. O ponto alto do jantar beneficente foi o desfile-show protagonizado pelo Atelier Veiga Lima & Gatteli que levou para a passarela Deise Nunes, Fernanda Carvalho Garcia, Luciane Joas, Manuela Lino, Paula Pagliolli, entre outras modelos que apresentaram a nova coleção do estilista em parceria com Rhea Vidor Gatteli. As joias criadas por Glória Corbetta complementaram o aplaudido desfile que comemorava também os 15 anos de atividades do estilista Felipe Veiga Lima.