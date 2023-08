Marcelo Pires, mestre das ideias

Ivan Mattos

O publicitário Marcelo Pires chegou mais cedo para a noite de seus autógrafos no livro Confissões de um pires, na terça-feira, no Bar do Aora Cucina, para que os torcedores colorados pudessem assistir ao jogo que decidiria, mais tarde, a permanência ou não do Internacional na Libertadores da América, no estádio da Beira-Rio. Deu certo. O relato de suas trajetórias pelas mais importantes agências publicitárias do Brasil, seus amigos, criações e diários de viagem e trabalho, compõem a edição que possui QR Codes para que se possa acompanhar algumas campanhas mencionadas no livro e o seu perfil no Instagram. Inquieto, Marcelo se dividia entre a mesa de autógrafos e os cumprimentos aos amigos que não paravam de chegar, como Mauro Dorfmann, Fátima Torri, Dado Schneider, Lu Gastal, Liane Neves, Claudio Resmini, entre muita gente mais.