De olho no futuro

A Rede Digital de Comunicação (RDCTV), subiu ao palco principal de Porto Alegre, o Theatro São Pedro, para uma noite de comemoração, premiação e anúncio de sua expansão. Disposto a conquistar o Brasil, o presidente da rede gaúcha, Márcio Irion anunciou as novidades que incluem um aplicativo, o RDC Play; a abertura do sinal, que passará a ser transmitido via satélite para todo o Brasil; e a instalação de 26 unidades a partir de 2024, exportando o modelo de negócio através de licenciamentos. Há cinco anos no mercado, a primeira emissora multiplataforma e multicanal do Brasil segue o modelo de uma televisão voltada para o hiperlocalismo, como foi anunciado. Pelo palco do TSP, pessoas, entidades e empresas foram destacadas com o troféu RDCTV 5 Anos, e o diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero recebeu a distinção como veículo parceiro da RDCTV.



Duo de piano pela paz

Amal Piano Duo é formado pelo israelense Yaron Kohlberg e pelo palestino Bishara Haroni

AMAL/DIVULGAÇÃO/JC

Carlos Branco e sua Branco Produções anunciam para o dia 21 de setembro o espetáculo Amal Piano Duo, concerto internacional promovido em parceria com a Pucrs Cultura. Composto pelos pianistas Yaron Kohlberg, israelense, e Bishara Haroni, palestino, o duo estreou na Opera House, em Oslo, oferecendo, além de um excelente resultado musical, uma mensagem de paz e amizade, já que Amal, em árabe, significa esperança. O duo já realizou concertos em grandes palcos do mundo, como o Concert Hall (Genebra, Suíça), Metropolitan Museum (Nova Iorque, EUA), Asahi Hall (Tóquio, Japão), Beijing Concert Hall (Pequim, China), Sala São Paulo (São Paulo, Brasil), além de uma apresentação no Vaticano, para o Papa Francisco.

Mestres dos assados

Cleber Espindola, Luciano Medeiros, Carlos Eninger e Edi Dagrê

ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Torneio Pan-Americano de Assadores e Parrilleros, organizado pela Associação Venezuelana e Confederação Pan-Americana de Assadores, ocorrido no fim de semana passado em Valência, na Venezuela, consagrou a equipe gaúcha RS Brasa e Prosa. Formada por Luciano Medeiros, Carlos Eninger, Edi Dagrê e Cleber Espindola, o grupo disputou em seis categorias (bovinos, suínos, ovinos, frangos, peixes e sobremesa) e o Brasil superou os 11 países concorrentes. O RS Brasa e Prosa é um grupo de assadores e chefs formado em 2021 que busca qualificar o churrasco e vem colecionando vitórias pelo mundo, como o segundo lugar na melhor costela, conquistado no ano passado em Medelín, na Colômbia.

Causa Rosa

Fabíola Lopes Rohde

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os 30 anos de atividades do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama RS) serão comemorados em 10 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil. O jantar terá a participação da dupla Claus & Vanessa, um desfile do Atelier Veiga Lima & Gatelli, com joias de Glorinha Corbetta, jantar de Claudio Solano Gastronomia e encerramento com show da Banda Mr Joy. O jantar de adesões terá sua renda destinada ao programa de acolhimento e ações sociais na luta e prevenção ao câncer de mama.

O que vem por aí