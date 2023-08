Sucesso em Bagé, AZ Galeria abre em Porto Alegre

A artista visual e empresária Angela Zaffari trouxe para Porto Alegre a sua AZ Galeria, expandindo o sucesso da matriz em Bagé, e instalou sua concepção moderna de um mix de artes e decoração, nos altos da rua Casemiro de Abreu. O grande sobrado recebeu ambientação do arquiteto Francisco Pinto, que, ao lado de Angela, concebeu um espaço inspirador para arquitetos, designers e decoradores, que foram em peso conhecer a novidade, na quinta-feira passada. Entre o diversificado acervo de mobiliário, tapetes, quadros, tecidos e objetos de arte, Angela também tem suas obras expostas na casa centenária pertencente à sua família.



Despedida musical

Jorge Piqué, Silvana Beduschi e Sepé de Los Santos

O show de despedida de Antônio Villeroy, no Espaço 373, na noite de quinta-feira passada, reuniu admiradores e amigos do cantor e compositor, que retornou no dia seguinte para Lisboa, onde fixou residência e tem desenvolvido sua carreira, a exemplo de outros músicos gaúchos, como a cantora Rê Adegas e o violonista Yamandu Costa. Na plateia, Jorge Piqué, Margarete Ferreira, Vanessa Annunciata, Ico Thomaz, Silvana Beduschi, entre muita gente mais, que além do show de voz e violão, puderam conferir as fotos de autoria do cantor.

Gastronomia & futebol

Felipe Vieira desbravando novos cardápios

Profundo conhecedor dos temas esportivos, o jornalista Felipe Vieira, atualmente apresentando os principais telejornais nacionais da Band, em São Paulo, tem feito algumas incursões interessantes em opções gastronômicas paulistanas. Os restaurantes com vistas para o campo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, por exemplo, como o Koji, de culinária japonesa, o Copa - Gastronomia e Futebol e o Raça, que serve parrillas, em opções de almoço e jantar, são atrações turísticas atraentes até para quem não é, propriamente, um amante do futebol. Não seria uma excelente iniciativa para os clubes gaúchos unir duas paixões locais e instalar restaurantes à beira de seus campos, movimentando os estádios, o turismo e a economia? Fica a dica.

Raridades e curiosidades

Mais uma oportunidade de boas aquisições de objetos de arte e raridades será oferecida na única noite de leilão online que promovem Paulo Gasparotto e Maurício Ferrari, no próximo dia 9 de agosto. Lotes provenientes de diversas coleções, incluindo telas de Anita Malfatti, Orlando Teruz, Tarsila do Amaral, Maria Lídia Magliani, gravuras de Mattas, Flávio de Carvalho e Burle Max, estão entre os destaques apregoados. Para consultar o catálogo e participar do leilão virtual basta acessar o site gasparottoleilões.com.br

