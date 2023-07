Padrão de qualidade

A inauguração da T Store, a primeira loja oficial da Tramontina, em Porto Alegre, ocorrida terça-feira, no BarraShoppingSul, contou com o entusiasmo do empresário Clovis Tramontina, na recepção aos convidados, tendo ao lado o gerente geral da empresa, Evandro Costa. Entre as novas linhas de produtos, o destaque ficou com a apresentação do Guru, o cooktop portátil por indução, pilotado pelo chef Elzio Callefi, que demonstrava todas as opções de utilização da peça, conectada por smartphone, e o seu funcionamento facilitado por vídeos com tutoriais de mais de 260 receitas, nacionais e internacionais, transformado imediatamente em objeto de desejo de quem estava por lá.



Mercado de luxo

Gabriel Cidade e Clarissa Cabeda

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A chegada da marca de eletrodomésticos de luxo, Elettromec, trouxe à Porto Alegre o CEO da empresa, Bruno Hofman, que recebeu convidados ligados ao setor de arquitetura e design, na loja conceito, instalada na esquina da rua Anita Garibaldi com Coronel Bordini. Simiane Gil se encarregou do coquetel e da lista de convidados que contou com arquitetos como Daniel Wilges, Francisco Franck, Enio Brites, os irmãos e empresários Rodrigo e Rafael Rizzardo, Karina Capaverde e Luciano Mota, Cristiano Bruxel e Liliane Farina, entre muita gente mais. A chef Flavinha Melo, experimentando um dos novos fogões, preparou na hora raviolis ao molho pesto, complementando a diversificada mesa de especialidades servida no evento.



Conexão de culturas

Os irmãos Bruno, Fernanda e Mauro Zaffari no Benjamin Osteria Moderna

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Em uma homenagem ao pai, João Benjamin Zaffari, os filhos Bruno, Mauro e Fernanda, receberam imprensa e convidados para abertura oficial do Benjamin Osteria Moderna, esta semana. A novidade, instalada na entrada do edifício JBZ, na avenida Carlos Gomes, chega com a assinatura do arquiteto paulista, Sig Bergamin em uma realização da Belmondo, empresa de investimentos dos irmãos Zaniol Zaffari. O amplo espaço dominado por um grande balcão de bar, que junto ao salão principal, tem capacidade para acomodar 90 pessoas, possui uma sala para eventos reservados. A predominância da culinária italiana, com produtos manufaturados na casa e preparados com insumos de produtores locais, é comandada pelo chef Bruno Hoffmann, que em breve disponibilizará a opção de café da manhã.

Duo Gourmet

Nilson Gouvêa e Ana Laura Garcia, responsáveis pelo aplicativo Duo Gourmet

EVANDRO OLIVEIRA/JC