Réquiem para Laura estreia com sucesso na Capital

Estreou no domingo (23), na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, no Centro Histórico de Porto Alegre, em duas sessões o concerto Réquiem para Laura, uma homenagem à soprano Laura de Souza (1958-2022), considerada uma das cantoras líricas mais importantes do Rio Grande do Sul. Os dois concertos apresentados marcaram um ano de seu falecimento, ocorrido em 30 de julho de 2022.

Com carreira internacional, a cantora havia retornado à Porto Alegre após viver muitos anos na Alemanha, vindo a falecer no ano passado. No programa foi apresentado o famoso Réquiem em ré menor (K. 626) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uma missa fúnebre composta em 1791, a última obra do grande compositor austríaco.

Participaram dos concertos o Coral Casa da Música, formado por vários amigos coralistas e alunos de Laura de Souza, além dos cantores solistas Raquel Fortes (soprano), Angela Diel (contralto), Maicon Cassânego (tenor) e Daniel Germano (baixo). A regência foi de Lucas Alves, com a participação do chileno Ricardo Bahamondes, ao piano e preparação e ensaio do pianista Adrian Perazza.

Haverá mais uma apresentação no próximo sábado (29), às 18h, na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, e já há um concerto agendado com a Orquestra da Ulbra, com regência do maestro Tiago Flores, em novembro, na série Domingo Clássico, na Associação Leopoldina Juvenil.

Catedral Anglicana da Santíssima Trindade, fica na Rua dos Andradas, 880, no Centro Histórico de Porto Alegre. O evento conta com o apoio da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e da Catedral Anglicana.