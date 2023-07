Gastronomia sem fronteiras

Ivan Mattos

Os chefs peruanos Carlos Paredes e Luis Caballero se uniram aos empresários gaúchos Amanda Floriano, Josiane Rosa e Julio Quadros para a criação de um serviço de catering personalizado e de luxo, inédito no Rio Grande do Sul. A AYMA Gastronomia nasce como uma empresa alimentícia focada em eventos sociais e corporativos com aposta na culinária autoral e será apresentada no próximo dia 8 de agosto, na loja Ovoo. "O diferencial da AYMA está na habilidade dos chefs em incorporar influências internacionais em pratos tradicionais locais, criando combinações inovadoras", explica Amanda Floriano.