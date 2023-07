14ª Bienal do Mercosul apresenta nova equipe de trabalho

A 14ª Bienal do Mercosul começou a tomar forma na noite da quarta-feira (19) quando foi anunciada a equipe que irá produzir a mostra de artes visuais, com previsão de realização entre 12 de setembro e 17 de novembro, de 2024. A atual presidente, Carmen Ferrão, recebeu em seu apartamento empresários, imprensa e convidados para apresentar o novo curador da mostra, Raphael Fonseca, e todos os novos integrantes da curadoria adjunta que traçarão os caminhos da 14ª Bienal do Mercosul.

Ao mesmo tempo, Carmen Ferrão confirmou sua permanência como presidente desta bienal, afirmando que assim será possível conferir um avanço em ações que deram bons resultados, uma correção de rota e execução de novas propostas que não puderam ser concretizadas em sua primeira atuação. “Um é pouco, dois é bom, três é demais”, se referiu em tom descontraído sobre sua permanência por mais um ano como presidente da mostra.

O que mais chama a atenção na composição da nova equipe é a juventude de seus integrantes, a começar pelo curador que sucede Marcelo Dantas. Raphael Fonseca, carioca, 35 anos, reside em Denver, nos EUA, e é o diretor do Museu de Denver para a América Latina. Com essa curadoria Raphael pensa em uma vertente que apresente uma visão pós-pandêmica da arte, a criação de um panorama artístico que seja “uma celebração à vida e que irradie arte e cultura do centro para toda a cidade”, sintetizou.

Carmen Ferrão por sua vez, deseja que a 14ª Bienal do Mercosul seja muito diferente da anterior e tão respeitada quanto a Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel, referenciais da arte moderna na Europa. Na ocasião, foram apresentados os curadores adjuntos, como a caribenha Yina Jimenez Suriel, Tiago Sant'Ana, Andrea Higino, Adriano Naves de Brito, diretor executivo; Fernanda Garcia, entre outros integrantes da nova diretoria.

Entre os presentes, os empresários Renato Malcon, Péricles Druck, André Jobim de Azevedo, Renato Rizzo, Eugênio Correa, o artista visual Jotapê Pax; Mauren Motta, Ivan Lourenço, representando o Farol Santander; Ana Fagundes, representando a secretária de cultura do Estado, Beatriz Araújo e o governador Eduardo Leite; o secretário municipal da cultura e economia criativa, Henry Ventura; Laura Cogo, representando o Instituto Ling, Carlos Trevi, Tonico Alvarez, entre muita gente mais. Os músicos Eduardo Pitta e Luis Mauro Filho, ao piano, se encarregaram do sarau da noite.