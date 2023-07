Cultura de inovação

O Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (ICBNA) completou 85 anos na sexta-feira passada e recebeu convidados para um café da manhã em que anunciou novidades. A presidente do ICBNA, Solange Kunzler, e sua diretoria, entre eles, Humberto Ruga, presidente do Conselho do ICBNA, e Mauro Sarmento, consultor na criação do novo Hub Cultural da entidade, detalharam o projeto e homenagearam o primeiro presidente, do ICBNA, o escritor Erico Verissimo. O primeiro Hub Bilíngue de Inovação em Educação e Cultura contará com espaços de geração de conteúdo e convivência, oferecendo experiências para adultos e crianças, em uma verdadeira polinização de ideias. O espaço conta com áreas de coworking, oficinas e cursos de robótica. Um grande painel pintado pela artista visual Paula Plim integra a novidade.



O Filme do Mestre

Fernando Baril

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

O pintor Fernando Baril tem participado de gravações em seu apartamento, que também é o seu atelier de pintura, e na Reserva Técnica e terraço do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), além de cenas captadas no Centro Histórico de Porto Alegre, onde reside. Tudo isso fará parte do curta-metragem da série Acervo, produzido pela Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande Sul (Aamargs). A direção é de Gilberto Perin e Emerson Souza, e a direção de fotografia é de Gregori Bertó.



Sabores especiais

Joir Vitt e João Pedro Pereira

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A Jean Pierre Pâtisserie et Boulangerie comemorou seus 10 anos de requintado sabor oferecendo o que tem de melhor em seu vasto cardápio de especialidades, na semana passada. Uma grande mesa repleta de pães, doces, queijos, frios, pastas, salgados e cremes quentes foi armada no novo espaço nos jardins da casa, coberto por um toldo, por onde circularam os diversos convidados que foram abraçar João Pedro Pereira e Joir Vitt, na tarde chuvosa. O DJ Augusto Candemil foi o responsável pela sonorização do encontro.

Noite de rock & cerveja