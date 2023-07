Foco na atualidade

Ivan Mattos

Olha só, ao mesmo tempo em que o Jornal do Comércio comemora os seus 90 anos, lembramos que há 20 anos, este colunista passou a ocupar um espaço em suas páginas. Nascida de uma ideia do saudoso jornalista Salimen Jr., que percebeu a necessidade de um espaço que refletisse os acontecimentos dos clubes de Porto Alegre, a coluna permaneceu por 15 anos informando e registrando a vida social, esportiva e cultural deste segmento. Desde o dia 15 de julho de 2003, uma infinidade de colegas fotógrafos, assessorias de imprensa, dirigentes de clubes, chefs de cozinha, debutantes, artistas, cantores, noivos, gente que é notícia, enfim, vem colaborando para que a informação chegue até nossas páginas, que iniciaram com fotos ainda em preto e branco. Com o avanço das tecnologias e a digitalização das comunicações, a necessidade de mudança fez nascer uma nova coluna, em 2019, mais abrangente, debruçada sobre os acontecimentos sociais, culturais e empresariais da Capital, surgindo o Olha Só. Foi abrindo o foco que chegamos até aqui, informando e registrando a movimentação de quem faz e frequenta a vida social e cultural porto-alegrense. Os novos tempos pedem agilidade, diversidade, autenticidade e uma abrangência cada vez maior de temas que geram notícia. Por tudo isso, é um prazer comemorar com os leitores essa data.