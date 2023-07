Moda e sustentabilidade são debatidos por especialistas no RS Moda

talk "Histórias de Moda, Arte e Comportamento", reuniu Dudu Bertholini e Glória Kalil, em uma conversa descontraída e cheia de conteúdo e ideias. Mediado por Alekcey Manfredini, da Ruah, o bate-papo girou em torno do mundo da moda e todas as suas ramificações e novidades. Glória Kalil, jornalista, autora de livros, criadora de conteúdo digital e a ex-empresária que trouxe a marca Fiorucci para o Brasil, disse que "já se sentou em todas as cadeiras da mesa da moda". Uma das principais atrações do RS Moda 2023 , que se iniciou na terça-feira (11), no Centro de Eventos da Fiergs, o, reuniu, em uma conversa descontraída e cheia de conteúdo e ideias. Mediado por Alekcey Manfredini, da Ruah, o, jornalista, autora de livros, criadora de conteúdo digital e a ex-empresária que trouxe a marca Fiorucci para o Brasil,

Conhecedora dos sistemas de produção, desenvolvimento, lançamento, jornalismo e de todos os meandros do setor, falou com propriedade sobre moda brasileira e internacional, no que foi muito bem secundada por Dudu Bertholini, outro que transita com desenvoltura pelo tema. Ex- criador de uma grife própria, a Neon, lançada no começo dos anos 2000, Dudu protagonizou desfiles marcantes para o lançamento de suas coleções de peças femininas, passando a ser conhecido nacionalmente com sua participação no programa Amor & Sexo, da Rede Globo, apresentado por Fernanda Lima.

Entre as principais colocações da dupla, algumas tiveram maior repercussão e impacto na plateia, como disse Kalil: “Moda é oferta, estilo é escolha”, “As grandes marcas atualmente tem um poder de persuasão tão grande que o nome é mais importante que a roupa ou o produto, elas dominam o desejo das pessoas”, “A moda second hand, (itens usados vendidos em sites e brechós) são oportunidades a mais no mercado de segunda mão, significa uma mudança de perspectiva no garimpo e perpetuação de roupas de grife”, “Moda brasileira é a feita no Brasil, não pode ser reduzida a um estilo ou estampa, ela é amazônica, gaúcha, nordestina, é tudo que é produzido aqui”, “Não é a bolsa que te carrega e sim ao contrário”, “Qualidade sempre será sinônimo de longevidade”.

Ao ser questionada pela plateia sobre o tema do minimalismo na moda, Glória revelou que isso não é nenhuma novidade. “O luxo silencioso corrobora com um pensamento sustentável, mas é tão excludente quanto a ostentação das grandes marcas, é um olhar, uma estética que custa tão caro quanto a grande moda”. E ainda definiu um conceito de bem-estar: “você tem que estar confortável com o que usa, com o que te represente do jeito que você é”, arrematou.

Dudu, em perfeita sintonia com Glória, complementou diversos posicionamentos da colega. “Hoje todos nós nos tornamos um canal de comunicação, moda é uma experiência coletiva”. “A moda já foi extremamente autoritária, Christian Dior, por exemplo, ditava medidas e padrões de beleza com suas criações, era uma moda de exclusão”. “Hoje a moda é mais democrática, mas é de difícil leitura”. “As maiores mudanças virão muito mais nas matérias primas do que na estética e no design, a inovação terá que estar atrelada à sustentabilidade, no manejo das inúmeras práticas de produção”. “A moda é uma das indústrias mais poluentes da atualidade e o lixo gerado por ela é uma preocupação de todos”, encerrou sob aplausos.

Nesta quarta-feira (12), mais um talk ocupará a Arena Rui Spohr tendo no centro das conversas o produtor de moda Paulo Borges e o estilista mineiro Ronaldo Fraga, a partir das 17h.

O RS Moda é organizado pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (SIVERGS) e pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS), o RS Moda apresenta moda criativa, independente e autoral com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do setor, como: vestuário, confecção, têxtil, bolsas, calçados, acessórios, joias e bijuterias, explorando a produção sustentável, inovadora com a geração e estímulo de novos negócios.