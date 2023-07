Fios & Tramas Criativos

Ivan Mattos

Uma nova grife fará sua estreia durante o RS Moda que será realizado no Centro de Eventos da Fiergs, hoje e amanhã, no evento voltado às tendências, inovações e negócios do vestuário. Com 50 anos de carreira, as irmãs Magda Isoppo de Assis e Solaine Isoppo Piccoli apresentarão a V. Manssan, uma marca cujo foco de produção são os produtos desenvolvidos em tear manual. Ambas possuem experiência no mercado de moda, Solaine é renomada estilista de vestidos de noivas, e Magda, há mais de 20 anos desenvolve processos têxteis manuais, além dos experimentos com novas tramas, fibras e fios, que, articulados a partir do seu domínio criativo, ganham uma nova proposta. São peças autorais, únicas e versáteis que funcionam como complemento para trajes e estilos diversos.