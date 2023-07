30 anos da Causa Rosa

Ivan Mattos

O lançamento do jantar de 30 anos do Instituto da Mama/RS (Imama/RS) ocorrido na noite de terça-feira passada, na Kia Sun Motors, deu início à divulgação da festa em benefício da causa que busca a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Cintia Seben, Ademar Bedin, Luci Bonazzi e Laura Medina apresentaram os novos padrinhos e madrinhas que irão participar do jantar que ocorrerá em 10 de agosto, na Associação Leopoldina Juvenil. A programação contará com um desfile do estilista Felipe Veiga Lima, que também comemora seus 15 anos de moda. Alexandre e Angela Lau, Carolina Cardeal e João Muratore, Fabíola Lopes Rohde e a depuatada Nadine Anflor que anunciou a homenagem que a Assembleia Legislativa no dia 10 de agosto, à entidade.