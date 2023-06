Imagens e Palavras

Antonio Hohlfeldt e Diego da Maia se encarregaram dos textos, Gilberto Perin das fotos e Alfredo Aquino, do projeto gráfico, e, juntos assinam o livro Teatro Palavra, publicação alusiva ao aniversário de 165 anos do Theatro São Pedro, lançado essa semana. A tarde da segunda-feira foi de homenagens a colaboradores e parceiros do TSP, como os ex-governadores Jair Soares, Germano Rigotto e José Ivo Sartori, os empresários Mércio Tumelero, Ottomar Vontobel e Jorge Gerdau Johannpeter, as jornalistas Ivete Brandalise e Tânia Carvalho, entre outros que foram destacados. A edição traz depoimentos de artistas e frequentadores do Theatro São Pedro, além de reproduções de jornais e mensagens de amigos do TSP.



Visão futurista

Carlos Porto

/EVANDRO OLIVEIRA/JC

O arquiteto Carlos Porto, do escritório Porto de Arquitetura, lançou esta semana um projeto pioneiro no Brasil, durante evento na Fábrica do Futuro. A experiência Walking Plans-Arquitetura Imersiva permite ao cliente um contato direto na planta baixa de seu projeto em tamanho real, reproduzido no chão e paredes, vivenciando os espaços de uma forma inédita na arquitetura moderna. Na noite de lançamento, a nova plataforma foi testada por clientes do escritório que já perceberam as vantagens da nova ferramenta e poderão fazer alterações no projeto antes mesmo da finalização da obra.



Investimento

Isabella Roos, Valentina Torres e Nicole Kranz

/EVANDRO OLIVEIRA/JC

A jovem empresária Valentina Torres deu mais um passo na expansão de sua grife, Valentina Torres Brand, instalando seu atelier no coração do bairro Moinhos de Vento. O novo endereço, que une criação e confecção de suas peças exclusivas, tem agora um espaço de moda e acessórios criado ao estilo sofisticado e contemporâneo da estilista. A qualidade de seu trabalho já rendeu frutos e Valentina foi convidada pela Liga Feminina de Combate ao Câncer para apresentar duas criações durante a Liga Solidária, desfile beneficente reunindo grandes estilistas gaúchos, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana, no dia 17 de agosto.

Na Rota dos Assados

Os dois anos do Ruta Asado y Bar foram comemorados esta semana repleta de convidados dos sócios Igor Ribeiro, Vinícius Brittes e Mateus Canellas. Entre espumantes, chope e vários drinques, circularam a noite toda as especialidades da casa que já mereceram duas premiações pela excelência. O ambiente festivo teve a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes, dos ex-jogadores do Sport-Club Internacional Clemer e Iarley, Laura Bier Moreira, Giovanni Jarros Tumelero, Vera Armando, entre muita gente mais.



Expansão e Renovação