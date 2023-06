Juvenil 40 Graus

Ivan Mattos

A grande atração do aniversário que comemorou os 160 anos da Associação Leopoldina Juvenil, na noite do sábado passado, foi a cantora Fernanda Abreu com seu show Amor Geral. No salão Leopoldina lotado, Fernanda dominou a cena da primeira à última canção do repertório recheado de seus hits mais populares e dançantes. Se desculpando por uma gripe que afetou sua voz, recentemente, a cantora foi pura simpatia, acompanhada de duas vocalistas/bailarinas que ajudaram a criar o clima de baile funk proposto pela artista. Sobraram homenagens pra Elis Regina e Rita Lee, lembranças da Blitz, banda em que foi vocalista ao lado de Evandro Mesquita, e uma performance em que demonstrou inesgotável energia. No repertório, Katia Flávia, Garota sangue bom, Veneno da lata, Rio 40 graus e uma versão contagiante de Agora só falta você na lembrança a Rita Lee. Mais um grande momento para o histórico de festas inesquecíveis e shows emblemáticos da ALJ.