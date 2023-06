Foco nas Exportações

Ivan Mattos

A manhã da última terça-feira foi movimentada pelas palestras e debates promovidos pelo Prêmio Exportação RS Connects, da ADVB/RS, na sede da Fecomércio, que se encerrou com o Almoço da Exportação, prestigiado por empresários e autoridades locais. Angela Hirata, CEO da Suriana Trading, uma das mulheres mais prestigiadas do mundo dos negócios, foi a palestrante do almoço, narrando seu trabalho de internacionalização das Havaianas e a experiência à frente da fundação da Japan House, em São Paulo. Com uma palestra extremamente informativa, revelou que o início de sua carreira se deu no setor calçadista gaúcho, de onde partiu para o trabalho com a internacionalização de marcas brasileiras. Os vencedores do Prêmio Exportação ADVB 2023 serão anunciados em 11 de julho e a entrega será no dia 17 de agosto, com uma recepção na Casa NTX.