Ativista faz apelo à solidariedade feminina

A força e a necessidade da solidariedade para a construção da resiliência. Assim pode ser resumida a fala da ativista iraquiana Nadia Murad, conhecida por sua luta pelos direitos humanos e por alertar sobre o tráfico feminino e os crimes sexuais aos quais as mulheres são acometidas, principalmente em tempos de guerra. Nadia foi a painelista da quarta-feira (21), na segunda edição do Fronteiras do Pensamento 2023, realizada no Teatro da Unisinos.



Detentora do Prêmio Nobel da Paz 2018, e desde setembro de 2016, a primeira Embaixadora da Boa Vontade para a Dignidade dos Sobreviventes de Tráfico Humano das Nações Unidas, a inicial aparência de fragilidade de Nadia contrasta com a contundência de seu relato sobre os abusos contra as mulheres e o genocídio promovido pelo Estado Islâmico contra seu povo, os yazidis, minoria religiosa que atualmente possui mais de 3 mil pessoas em poder do grupo. Sem meias palavras e, em uma fala considerada curta, Nadia expôs a dura realidade de um povo marginalizado por sua religião e “o estado de incerteza paralisante” causado pelas guerras, e de quem, de um dia para o outro, se vê sem casa, sem presente e sem nenhuma perspectiva de futuro.



Filha de mãe solteira com mais dez irmãos, Nadia conseguiu escapar a um destino fatal do qual sua mãe não conseguiu e a que muitos de seus familiares sucumbiram. Nadia partiu do próprio acampamento de refugiados para iniciar a delação e divulgação dos crimes bárbaros a que seu povo estava sendo submetido, alertando assim para as investigações promovidas pela ONU. “Desigualdade e discriminação são a base desses conflitos e reagir imediatamente quando há sinais de perigo, é a única solução”, segundo ela. A ativista alertou para o paralisante diálogo com um sistema que usa a religião para seviciar e escravizar um povo. “Discursos de ódio são perigosos em qualquer lugar e a qualquer tempo, qualquer genocídio é precedido deste tipo de narrativa, seja de que lado for”, comentou.



Encantada pelo Brasil, país que recebeu refugiados perseguidos pelo Estado Islâmico, Murad se revelou uma apreciadora de café, já tendo providenciado uma boa quantidade do produto brasileiro para levar como lembrança do país que encantava seus irmãos apaixonados por futebol. “A cada manhã, quando tomar café, lembrarei desse país maravilhoso que vocês têm”, arrematou encerrando sua palestra e seguindo para a longa fila de autógrafos no foyer do teatro.



Em tempo: a ativista foi homenageada no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) na manhã da quarta-feira, 21 de junho, tendo recebido do procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, o Prêmio Miguel Velasquez de Direitos Humanos, honraria que reconhece personalidades que se dedicam à defesa dos direitos humanos e à proteção da infância e da juventude.