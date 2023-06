Meta Superada

A 4ª edição do Bazar Cláudia Bartelle & Friends, cuja renda é destinada à Casa de Apoio Madre Ana, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, superou todas as suas metas e bateu o recorde, tanto de arrecadação de peças – mais de 19 mil -, quanto de lucro para a entidade.

Realizado nos salões Leopoldina e Imperatriz, da Associação Leopoldina Juvenil, na quinta-feira (15), o bazar beneficente alcançou a cifra de R$ 1.104.000,00 em suas mais de 10 horas de realização. Apesar da chuva intermitente que caiu sobre Porto Alegre, as filas se prolongaram até às 18h30min, com vendas ininterruptas de peças de vestuário, sapatos, bolsas, acessórios, artigos de casa, mesa e banho, fruto de doações de voluntários e empresas.

Cláudia Bartelle mais uma vez liderou o grupo de 70 embaixadores que organizaram e atenderam o público que começou a entrar pontualmente às 10h. No final do dia, com uma festa à frente do palco do salão Leopoldina e discotecagem do DJ Lê Araújo, foi feito o anúncio do valor arrecadado e a entrega simbólica do cheque da renda para membros da Santa Casa de Misericórdia e representantes da Casa de Apoio Madre Ana, que presta acolhimento aos pacientes em tratamento na entidade que possui 100 leitos e serve cinco refeições ao dia para pacientes e familiares de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil. A entidade foi criada e tem a curadoria do médico Fernando Luchese.