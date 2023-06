Ação solidária do Bazar Claudia Bartelle & Friends

O Bazar Claudia Bartelle & Friends, em benefício da Casa de Apoio Madre Ana, conseguiu bater o recorde esperado e arrecadou mais de 19 mil peças que foram organizadas e postas à venda, na quinta-feira desta semana, ocupando os salões Leopoldina e Imperatriz, da Associação Leopoldina Juvenil. A quarta edição do bazar que reuniu cerca de 70 embaixadores, registrou longa fila na entrada, desde o começo da manhã, mesmo com a chuva que caía em Porto Alegre. O entusiasmo das colaboradoras do evento só não era maior do que a certeza de que o resultado da totalidade das vendas estará colaborando para o acolhimento e manutenção dos 100 leitos e das cinco refeições diárias servidas aos pacientes em tratamento na entidade que tem curadoria do médico Fernando Lucchese.

Mérito reconhecido

Pedro Valério e Marcus Vinícius

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Em proposta do deputado estadual Marcus Vinícius (PP), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entregou na entrada da noite da terça-feira passada a Medalha da 56ª Legislatura para Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, prestigiado por personalidades do setor empresarial. Na presença dos pais, sogros, da esposa Gabriela Magagnin e dos filhos João e Otto, Pedro Valério teve seu trabalho reconhecido à frente do Instituto Caldeira, hub de inovação que conecta a comunidade gaúcha a startups e novas empresas de pesquisa e fomento em avanços tecnológicos. Presentes à cerimônia, Jorge Gerdau Johannpeter, José Galló, Jorge Audi, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp.

Novidades imobiliárias

Nelson Stabile e Rafael Motta

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A abertura da 1ª One Expo - Experiências de Imóveis de Luxo, ocorrida na entrada da noite da quarta-feira passada, na Breton, do Moinhos de Vento, reuniu profissionais da arquitetura e empresários do setor, que foram recebidos pelo CEO da One Imóveis de Luxo, Cristiano Cruz durante um coquetel. Foram confirmados nomes como João Armentano, Juliana Bassani, Carolina Proto, do incorporador do S.T. Regis, Nelson Stabile, e do vice-presidente da One Imóveis de Luxo de Miami, Rafael Motta, que passarão pelos talks até o próximo domingo, dia 18, atualizando o panorama do mercado de imóveis de luxo de Porto Alegre e do Brasil.

Parceria criativa

Regina Wallauer e Fernanda Maitelli no encontro de arquitetos

ANA TERRA FIRMINO/JC

A designer Regina Wallauer recebeu em seu apartamento no Moinhos de Vento os irmãos Fernanda Maitelli e Lucas Brandão para o encontro em que foi apresentado o Programa Relazione 2023, da Saccaro. Arquitetos de todo o Brasil foram convidados a concorrer a uma viagem à Israel como premiação pela parceria com a empresa, inspirados pelo histórico destino. A noite foi em torno da mesa de especialidades israelenses preparadas por Patty Tvorecki. O bate papo dos profissionais reuniu Maria Cecília Sperb, Renato Ferrari, Suzi Ribeiro, Ana Hnszel, Afonso Moussaoni, Lenira Fleck, Graziella Yllana, Claudio Sachet, entre outros.

O que vem por aí