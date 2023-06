Assembleia Legislativa destaca o trabalho de inovação

Em proposta do deputado estadual Marcus Vinícius (PP), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entregou na entrada da noite da terça-feira (13), a Medalha da 56ª Legislatura para o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, em sessão solene no Salão Júlio de Castilhos, lotado de personalidades gaúchas do setor empresarial.

Com a presença dos pais, sogros, da esposa Gabriela Magagnin e dos filhos João e Otto, Pedro Valério teve seu trabalho reconhecido no setor de empreendedorismo, representado pelo Instituto Caldeira, hub de inovação que conecta a comunidade gaúcha a startups e novas empresas de pesquisa e fomento em avanços tecnológicos, instalado no antigo complexo industrial localizado na zona Norte de Porto Alegre.

Em sua fala de agradecimento, Valério ressaltou o incentivo e inspiração de pessoas fundamentais em sua trajetória, como Jorge Gerdau Johannpeter, José Galló, Jorge Audi, Márcio Callage – todos presentes na cerimônia - e de seus colaboradores e parceiros do Instituto Caldeira. Ainda na plateia, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, amigo pessoal de Pedro Valério e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp. Durante a solenidade, em um vídeo exibido de surpresa, amigos, parceiros e colaboradores deram o testemunho do incessante trabalho do jovem Pedro Valério, como um obstinado semeador de novas ideias e propulsor de transformações através da inovação.