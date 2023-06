Os 75 anos da Tedesco

Ivan Mattos

Os 75 anos de fundação da Construtora Tedesco tiveram comemoração na Associação Leopoldina Juvenil, na semana que passou, com uma grande festa com o engenheiro Pedro Tedesco Silber na recepção aos convidados. Uma das mais antigas construtoras do Rio Grande do Sul, fundada por Ruy Tedesco em 1948, a Tedesco é conhecida, principalmente, pela construção do Estádio Gigante da Beira-Rio. O cerimonial destacou as mais de sete décadas de sua atuação da empresa, também como responsável pelo Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a Torre da Operadora Claro, a Biblioteca da Pucrs, além de ter integrado o consórcio responsável pelas obras de ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Além de atuar nos mercados de outros estados, a empresa marcou sua associação em 2008 com o grupo de origem alemã HTB, viabilizando a presença e a diversificação da construtora gaúcha em outros segmentos de atuação.