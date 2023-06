Destaques da Engenharia

A 37ª edição da láurea Engenheiro do Ano, promovida pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), ocorrida na terça-feira passada, destacou jovens bacharéis e mais seis personalidades da área homenageados por seus desempenhos em 2022. Hiratan Pinheiro da Silva e Pedro Bisch Neto, receberam o destaque na área pública; David Randon e Renato Nunes Vieira Rizzo, na área privada; e Ivo Lessa Silveira Filho e Ruben Dario Vives foram homenageados especiais. Walter Lídio Nunes e Moacir Kwitko conduziram o cerimonial realizado no salão de eventos da Sergs, precedido de um coquetel de boas-vindas.



Mostra EliteDesign

Uma tarde de conexões dominou o Super Meeting promovido pela Mostra EliteDesign, recentemente, reunindo pela primeira vez, profissionais expositores, cotistas patrocinadores e equipe de trabalho do evento de decoração, paisagismo e design. O encontro de trabalho aconteceu no Instituto Ling, em Porto Alegre. Flávia Sffair, diretora da Mostra EliteDesign apresentou cronogramas de obras e atividades, estratégias e planejamento da 6ª edição, que ocorrerá de 12 de setembro a 12 de novembro no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - GPA. A curadoria é da ZA Zarpellon Araújo.

O que vem por aí

O chef Cris Meotti prepara suas alquimias no Sushi Lab, neste domingo e segunda-feira (12), Dia dos Namorados, com menu degustação especial no restaurante localizado na rua Carlos Von Koseritz, no bairro Higienópolis. Também nesta segunda-feira, dia 12 de junho, o Dionísia Restaurante Vinhobar terá cardápio especial para o jantar dos namorados, com várias opções entre as conhecidas delícias da casa da rua Padre Chagas. O Grupo Koh Pee Pee prepara uma noite especial para celebrar a conexão entre os namorados, tanto no restaurante como na casa de eventos Thai House by Koh Pee Pee, neste dia 12 de junho. Além do menu da casa, o destaque será um drink afrodisíaco, elaborado especialmente para a ocasião. A Ópera "I Pagliacci", ganha nova montagem da Ospa em parceria com a CORS e participação do Grupo Tholl, com apresentações nos dias 17, 18 e 20 de junho, sábado e terça, às 20h, e domingo, às 18h, no Theatro São Pedro.

Colecionando momentos

Secretária municipal de Esportes de Porto Alegre, Débora Garcia

EVANDRO OLIVEIRA/JC

A inauguração do Terraço Leiteria, na Leiteria 639, na avenida Venâncio Aires, concentrou um grande número de convidados, imprensa e influenciadores, que foram conhecer as novas instalações criadas por Tiago Leite e Fernanda Carpenedo. Entre petiscos assados e aperitivos diversos, o novo espaço se apresenta com um novo bar, ampla e modernizada área de parrillas e salão com diversos ambientes aconchegantes. Fazendo jus ao slogan Colecionando Momentos, o local se configura como um novo ponto de encontro, renovando conceitos e uma ótima proposta junto à Cidade Baixa.

Arte Expressiva

Sérgio Lopes na abertura de sua exposição na Bublitz Galeria de Arte

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC