Comemoração Italiana

Ivan Mattos

O Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, comemorou com representantes dos cidadãos italianos que vivem no Rio Grande do Sul, a 77ª Festa da República Italiana, com a apresentação do espetáculo O Rapto de Perséfone. A obra, composta por danças e projeções visuais sobre As Quatro Estações, de Vivaldi, teve a participação da Sphaera Mundi Orquestra, interpretada cenicamente pela Companhia Municipal de Dança, no Theatro São Pedro, na sexta-feira à noite. O cônsul Valerio Caruso salientou a oportunidade de comemorar a passagem da data reforçando os vínculos com a comunidade italiana no Estado.