Nova diretoria assume o Instituto de Estudos Empresariais

A posse da nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), na noite de segunda-feira (29), na Associação Leopoldina Juvenil, para a Gestão 2023/2024, foi mais uma ocasião em que o prestígio da entidade comprovou sua importância e significação para o Rio Grande do Sul. Ao completar 39 anos de fundação, o IEE se apresenta mais jovem do que nunca, e emplaca uma dobradinha feminina no comando da nova diretoria. A presidente Victoria Pinto da Silva Jardim passou o cargo à Fernanda Estivallet Ritter que assumiu o cargo tendo como vice-presidente Paola Coser Magnani.



Em sua fala ao assumir o cargo, Fernanda ressaltou a renovação anual da diretoria como uma forma de oxigenação de ideias e posturas, acompanhando e evolução do mundo e a atenção ao preparo e formação de novos líderes que possam atuar na sociedade priorizando a liberdade de empreender, acima de tudo. A fala contundente envolvendo os últimos acontecimentos do país e a recepção do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, em Brasília, fizeram a nova presidente do IEE ser aplaudida em pé. Logo em seguida, Gustavo Franco, economista e ex-diretor do Banco Central, referiu sobre sua relação de décadas com o IEE, em que, ainda como simples economista, palestrava em seus primeiros eventos. Complementou sua fala saudando como uma grata surpresa o discurso do governador Eduardo Leite em que ele se referia aos efeitos benéficos das privatizações no Estado.



A noite repleta de personalidades e alguns dos fundadores do IEE, contou com a presença do governador Eduardo Leite, Lídia Ling, Margaret Tse, Renato Malcon, Paulo Uebel, Leonardo Lamachia, presidente da OAB RS; desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; Claudio Teitelbaum, presidente do Siduscon; o cônsul Shane Christensen, dos Estados Unidos; Wiston Ling, Mari Pimentel, vereadora do Partido Novo, Willian Ling, Paulo Geremia, entre muita gente mais.



A diretoria do IEE para a gestão 2023/2024 é integrada por Fernanda Zaniol Zaffari, como diretora de comunicação; Tiago Dinon Carpenedo, diretor financeiro; Guilherme Wolf de Souza, diretor de formação; Richard Simões Pires Sacks, diretor de eventos e Eduardo Zimmer Dinon, diretor de relações institucionais e Fórum da Liberdade. O conselho fiscal será integrado por Rafael Sirangelo Belmonte de Abreu, Thales Antoniolli Crestani, Mateus Costa Ferronatto e Pedro Dias Dal Magro (suplente).