Estrelas da Moda em Porto Alegre

Nomes referenciais da moda brasileira como Ronaldo Fraga, Glória Kalil, Paulo Borges e Dudu Bertholini, estarão em Porto Alegre, para participar do RS Moda, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho. Os quatro profissionais irão compartilhar suas experiências e conhecimentos durante o "Talk RUAH Histórias de Moda, Arte e Comportamento", que integra a programação do RS Moda. Entre as marcas expositoras já confirmadas estão Julianna Fraccaro, Mareblu, Divino Efeito, Declari e Peregrino. O evento de tendências, inovação e negócios será realizado no Centro de Eventos da Fiergs, paralelamente ao Inspiramais, apresentando inovações em design e materiais, reunindo tendências e novidades do setor.



Mobilidade Urbana

Cesario Nakamura, Cláudio Coutinho e André Turquetto

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Com a proposta de facilitar o acesso a pedágios de rodovias de todo o País e estacionamentos de shoppings, a Tag Banrisul, teve seu lançamento no Veleiros do Sul, na quarta-feira passada. Com a presença do presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho; da diretoria e de seus executivos; do diretor-geral da Veloe, André Turquetto; do CEO da Alelo, controladora da Veloe, Cesario Nakamura; além de autoridades, empresários e imprensa, foram conhecidas as vantagens da ferramenta que pode ser adquirida no aplicativo do banco e no site veloe.com.br/banrisul pelos clientes que possuam ou venham a adquirir os cartões de crédito na instituição. O Comodoro Frederico Roth, do VDS, fez as honras da casa no salão de festas do clube náutico.

Happy-Hour ao Pôr do Sol

Patricia Muratório e Julinho Cavichioni

TÂNIA MEINERZ/JC

A apresentação para a imprensa do novo restaurante Mamma Mia, localizado em um ponto estratégico do Pontal Shopping, na semana que passou, propiciou que o fundador da marca, o empresário Julinho Cavichioni e sua esposa Patrícia Muratório, mostrassem as novas opções da casa. A ideia do empresário é oferecer itens diferenciados do cardápio original da galeteria, expandindo os itens para um happy-hour e destacando a localização do restaurante, em frente ao Píer Pontal, com direito ao pôr-do-sol no Guaíba.

O que vem por aí

Nesta sexta-feira, dia 19 de maio, às 21h, o grupo Mezz, formado por Luciano Leães (órgão Hammond), Mauricio Nader (guitarra), Ronaldo Pereira (saxofone) e Ronie Martinez (bateria) se apresentam no Espaço 373.

Sábado, dia 20, Heitor Bergamini conduz uma visita guiada à sua exposição Conexões Transcendentes, no Centro Cultural dos Correios, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre 10h e 12h.

A Mostra EliteDesign prepara o primeiro encontro entre profissionais expositores e cotistas patrocinadores, no Super Meeting, no dia 24 de maio, das 15h30min às 18h30min, no Instituto Ling.

A rede de ONGs Gerando Falcões e Instituto Ascendendo Mentes promovem um Jantar de Gala beneficente na Casa NTX, no dia 25 de maio. A iniciativa é em prol de adolescentes em alta vulnerabilidade, alunos do Instituto.



