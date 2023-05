Portas abertas para Marisa Monte

A cantora Marisa Monte retornou a Porto Alegre no fim de semana passado, para mais duas apresentações de seu espetáculo Portas, lotando mais uma vez o Auditório Araújo Vianna. Na noite de sábado, o espetáculo de quase duas horas, fez um passeio pelo repertório da cantora, tendo a plateia como seu coral em quase todas as canções. Abrindo a noite com Portas, emendou uma sequência de sucessos como Beija Eu, Amor I Love You, Já sei Namorar, O Canto das Sereias, Preciso Me Encontrar, Ainda Bem, Só Quero Que Você Saiba, Depois, Velha Infância, entre outros, encerrando com dois momentos apoteóticos, como a homenagem à Rita Lee, com Doce Vampiro, e Bem Que Se Quis, cantada à capela, com o coral do público.



Amazonas Adentro

Rejane Carvalho Leite e Marcelo Alves, fotógrafo. Abertura exposição fotográfica "Amazonas Adentro". Loja Rejane Carvalho Leite.

TÂNIA MEINERZ/JC

A exposição fotográfica Amazonas Adentro é o resultado do trabalho do fotógrafo e publicitário gaúcho Marcelo Alves que adentrou a Amazônia, mais especificamente a região do Médio Purus, distante de qualquer rota turística, captando imagens surpreendentes dos habitantes ribeirinhos e seu modo de vida. Dividindo os espaços da floresta, comunidades indígenas e reservas extrativistas, esta distante fronteira com o Acre rendeu o impactante material que compõe o trabalho apresentado pela designer Rejane Carvalho Leite, em seu espaço criativo, na semana passada. O gaúcho que vive em Düsseldorf, na Alemanha, onde trabalha como diretor de filmes publicitários exibiu seu filme durante o coquetel de abertura da mostra fotográfica.

Memorabilia do Rock

Drinques do Hard Rock Café Porto Alegre são destaque

EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Hard Rock Café Porto Alegre, aberto recentemente no Pontal Shopping, tem atraído o público, que, além dos pratos de hambúrgueres, saladas e petiscos, busca o atrativo da memorabilia do rock, que é uma tradição ao redor do mundo. Roupas e acessórios musicais de grandes estrelas da música internacional adornam as paredes e vitrines da operação. A loja de souvenirs, logo na entrada do restaurante, a Rock Shop, já fornece os itens personalizados como as outras unidades mundo afora. O clima de bar descontraído é completado com os drinques que podem ser degustados tendo a vista privilegiada do Guaíba como cenário também dos shows realizados em breve.

Rumo ao milhão

Fernando Lucchese, Helena Dahne Bartelle e Alfredo Englert

ALE PINHO/DIVULGAÇÃO/JC

Com a desafiadora proposta de chegar a R$ 1 milhão em vendas, foi lançado oficialmente ontem, na Casa de Apoio Madre Ana, a edição 2023 do Bazar Claudia Bartelle & Friends. Com a presença do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Alfredo Englert, e do diretor da Casa de Apoio Madre Ana, Fernando Lucchese, o encontro atualizou os números que envolvem o bazar beneficente. São mais de 70 embaixadores empolgados com a missão de ultrapassar a arrecadação de R$ 750 mil do ano passado, superar as mais de 2.500 peças e as 5 mil pessoas que passaram pela Associação Leopoldina Juvenil em 2022. No próximo dia 15 de junho, os dois salões principais do Juvenil serão usados para o bazar, que tem a sua renda integralmente revertida à entidade. O ingresso solidário será feito através da doação de um litro de leite.

