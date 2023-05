Parcerias artísticas

A Gravura Galeria de Arte costuma premiar seus arquitetos colaboradores com um almoço de reconhecimento pela parceria que eles mantêm com a casa ao longo do ano. Na quarta-feira, Regina Galbinski reuniu 10 colaboradores em uma visita guiada ao Acervo em Movimento, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) seguida de almoço festivo no Bistrô do Museu. Lívia Bortoncello, Ana Paula Freitas, José Paulo Tesche, Márcio Verza, Francisco Franck e Sandro Jasnievez estavam entre os profissionais fidelizados de 2022.



Eleição & Posse

Emir Parisotto e Luiz Coronel

/TÂNIA MEINERZ/JC

A Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), reelegeu Emir Parisotto para mais um biênio como presidente, na terça-feira passada, em assembleia realizada na Sociedade Libanesa. A diretoria passa a ser integrada por Carlos Eduardo Schwartsmann, como vice-presidente; Luiz Coronel, como vice-presidente cultural e Newton Kalil e Jane Oliveira, assumindo a vice-presidência social. A noite teve seguimento com brindes e um jantar de especialidades árabes, servido pelo restaurante Monte Líbano.

Hospedagem simplificada

Luisa Mitsusaki, Priscilla Bohmgahren e Julia Solomon

/TÂNIA MEINERZ/JC

Um novo estilo de locação e hospedagem simplificada, que vem se tornando referencial em São Paulo e Rio de Janeiro, o Charlie, foi apresentado nesta semana em Porto Alegre com a inauguração de 53 apartamentos em sua unidade em frente à Redenção. O coquetel de apresentação do Charlie JP Redenção Cidade Baixa, teve a presença de representantes do marketing da BSmart Solutions, braço do Charlie em Porto Alegre, mostrando os apartamentos mobiliados para curtas, médias e longas temporadas. Eduardo Braga, CEO da BSmart Solutions; Priscilla Bohmgahren e Júlia Solomon apresentaram as novidades imobiliárias para jornalistas e influenciadores.



Universo Queen

Cassandra Calabouço

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A exposição Queens dedicada a alguns ícones da arte da Drag Queen, foi aberta na quarta-feira desta semana, no Espaço T Cultural, da Câmara Municipal de Porto Alegre. Com obras de Inez Pagnoncelli, a mostra teve a recepção de Cassandra Calabouço, personagem criado e interpretado com maestria pelo bailarino Nilton Gaffré, que fez as honras da casa, ao lado do curador da mostra, Anaurelino Corrêa de Barros Neto, durante os brindes. Os multicoloridos retratos de personagens do universo LGBTQIA+, reconhecidos dos palcos e festas, permanecerão expostos até 25 de maio.



O que vem por aí