Inauguração Festiva

Depois de alguns meses operando em sistema de soft open, o Double Tree by Hilton teve sua inauguração oficial na quinta-feira passada, quando um grupo de jornalistas e influenciadores foram recebidos por Kátia Soares e integrantes da Atlântica Hospitality International em um dos terraços do restaurante do novo hotel, situado no Complexo do Pontal. A noite estrelada teve performances musicais de percussão eletrônica, música do DC Project Live e serviço de coquetel volante do restaurante Origens.