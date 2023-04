À beira do Guaíba

Ivan Mattos

Debruçado sobre o Guaíba e considerado o primeiro Life Center do Sul do Brasil, o Complexo do Pontal vem sendo entregue a Porto Alegre desde maio passado, com a inauguração do Parque do Pontal, do Píer e do Double Tree by Hilton, que, aos poucos, vão devolvendo à Capital uma das vistas mais privilegiadas da cidade. Na quarta-feira que passou, um café da manhã de boas-vindas deu sequência à inauguração oficial do Pontal Shopping, com a presença de políticos, administradores, empresários e convidados em uma grande celebração no Átrio do empreendimento. A operação completa abriga, além do shopping, escritórios, um centro de convenções e um hub de saúde do Hospital Moinhos de Vento, cuja abertura está prevista para o segundo semestre deste ano.