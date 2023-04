Estilo e Funcionalidade

Leilão de Antiguidades

Sabor Gaúcho

A primeira edição do Expochurasco - Festival Internacional do Churrasco, movimentou o Parque da Harmonia, na tarde do sábado passado, com uma imersão na cultura do assado gaúcho. Reunindo a elite dos assadores do Brasil, em cerca de 40 estandes, foram apresentados diversos tipos e cortes de carnes para degustação. O dia quente ajudou a lotar os espaços do evento que teve ainda shows realizados na Casa do Gaúcho, incluindo nomes como Luiza Barbosa, Bia Socek e Banda Rebeldia, além de Michel Teló, finalizando as atrações.