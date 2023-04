A Casa é de Lupicínio

Depois de quatro anos de pesquisa e produção, a mostra Lupi: pode entrar que a casa é tua teve abertura festiva esta semana, no Farol Santander, em Porto Alegre. Com curadoria de Carlos Gerbase, pesquisa histórica de Marcello Campos, produção de Luciana Tomasi e produção executiva de Patricia Barbieri, a mostra é uma imersão na vida e obra do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues. Com seus sambas-canções gravados por grandes nomes da MPB e revigorado por novos talentos até hoje, a exposição apresenta Lupi sob vários ângulos, retratando sua vida boêmia e o legado de um dos precursores da música popular de Porto Alegre. Lupicínio Quevedo Rodrigues, filho do compositor, que cedeu raridades de seu acervo particular, circulou a noite toda pela mostra, conversando com o público e contando passagens da vida do mestre. "Meu pai não era gênio, era um homem comum, gênio não cria filhos, não compõe, não sai da garrafa", comentou Lupinho.



Calendário Jovem

O grupo de debutantes de 2023, do Porto Alegre Country Club, teve passeio festivo no catamarã Viva Guaíba, recentemente, abrindo a programação do Debut deste ano. O casal-presidente do PACC, Vinícius de Sottomaior Biffignandi e Raquel Girardi Biffignandi recepcionou as 15 meninas inscritas para o baile de gala que acontecerá em 19 de agosto. A navegação contou com a discotecagem do DJ João Veppo durante o percurso.



Vozes Eternas

Adriana Calcanhotto volta a Porto Alegre

LEO AVERSA

Adriana Calcanhotto estará de volta a Porto Alegre, iniciando por aqui a turnê que passará pelo Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Santos e Salvador. O show Coisas sagradas permanecem, um tributo à cantora Gal Costa, será apresentado no Salão de Atos da Pucrs no dia 27 de abril, com o acompanhamento da mesma banda que tocou com a cantora baiana em sua última turnê. No repertório do show, clássicos eternizados por Gal em canções de Lupicínio Rodrigues, Roberto e Erasmo Carlos, Wally Salomão, Caetano Veloso, entre muitos outros.

Economia e Sustentabilidade

Mauro Touguinha e Renato Turquenitch

EVANDRO OLIVEIRA

O Idea Bagé, em Petrópolis, foi considerado o prédio residencial mais sustentável do Brasil, selecionado entre os 100 empreendimentos mundiais mais avançados neste seguimento, pelo Green Building Council (GBC), da Índia, que preside a certificadora em mais 76 países. Os sócios Renato Turquenitch e Mauro Touguinha, da incorporadora Capitânia, receberam a placa de certificação platina, esta semana, no Instituto Ling, das mãos do CEO do Green Building Council Brasil (GBC), Felipe Faria, por aliar tecnologia, automação e internet das coisas, com identificadores sustentáveis exclusivos no empreendimento.

Randon

Sandra Mioranza Randon com Daniel Randon, que recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul esta semana, durante cerimônia de outorga no Salão Júlio de Castilhos

TÂNIA MEINERZ/JC