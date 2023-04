Ivan Mattos

Depois de quatro anos de pesquisa e produção a mostra Lupi: pode entrar que a casa é tua, teve abertura festiva nesta terça-feira (18), no Farol Santander, em Porto Alegre. Com curadoria de Carlos Gerbase, pesquisa histórica de Marcello Campos, produção de Luciana Tomasi e produção executiva de Patricia Barbieri, a mostra é uma imersão na vida e obra do compositor Lupicínio Rodrigues, um dos mais célebres músicos do Brasil. Com seus sambas-canções gravados por grandes nomes da MPB e revigorado por novos talentos até hoje, a exposição apresenta Lupi sob vários ângulos, retratando sua vida boêmia e sua trajetória como um dos precursores da música popular em Porto Alegre. Lupicínio Quevedo Rodrigues, filho do compositor, que cedeu raridades de seu acervo particular, circulou a noite toda pela mostra, conversando com o público e contando passagens da vida do mestre. “Meu pai não era gênio, era um homem comum, gênio não cria filhos, não compõe, não sai da garrafa”, comentou Lupinho. A curadoria da mostra foi precisa em pesquisar e atualizar dados, destacando as gravações de canções de Lupi na voz de grandes cantores, incluindo desde Araci de Almeida, Dircinha Batista, Francisco Alves e Nelson Gonçalves até Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e toda uma nova geração de músicos atuais. Não faltaram cenografias de mesas de bares, antigos carnavais, um espaço dedicado ao hino do Grêmio e até um holograma de Lupi cantando, na interpretação do ator Álvaro Rosa. A mostra reúne cerca de 150 fotos e 70 objetos pessoais do músico com material inédito ao público e um grande acervo audiovisual apresentando interpretações do compositor em sua voz e na de outros intérpretes.