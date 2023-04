Preview Festivo

Comemorando 10 anos de atividades em 2023, a Ambientallize, de Rejane Tavares, está promovendo uma série de eventos na sede da empresa de locações de móveis e acessórios para eventos, ao longo deste ano. Na quarta-feira passada, a empresária recebeu a arquiteta e paisagista Taís Puntel para uma tarde de conversas com profissionais da área, seguido de brindes em torno de uma mesa de especialidades criadas pelo chef Darquez. Taís também apresentou suas interferências em decoração e paisagismo em ambientes do showroom.



Em uma referência e alerta aos maus-tratos contra animais, cerca de 20 esculturas retratando cães e gatos podem ser vistas em uma série de museus, teatros, galerias e instituições de Porto Alegre por conta da campanha POA Pinta Pet. A mostra de arte coletiva, promovida pela Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul (AEERGS), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Porto Alegre (SMCEC), busca conscientizar contra a crueldade com animais, em referência ao Abril Laranja, celebrado no mundo todo. Adriana Giora, Ana Aita, Leonardo Loureiro, Marilia Fayh, Tina Felice e Zorávia Betiol, estão entre os artistas responsáveis pelas obras.



O fotógrafo Nilton Santolin movimentou o Casa Pátria Bar, na semana que passou, com a vernissage de suas 47 imagens que retratam Porto Alegre sob diversos ângulos e perspectivas, na exposição 3xPOA. Amigos e fotógrafos foram cumprimentar o colega, que teve a parceria dos atores Sandra Loureiro e Dejair Ferreira em intervenções cênicas oportunas e muito divertidas durante os brindes festivos. O Projeto Cultural Casa Pátria - O Lado Bom do Brasil, segue destacando o olhar de profissionais sobre temas variados que ocupam a galeria instalada no segundo andar do local. A mostra permanecerá em exposição até 12 de maio.

Teatro

Luciano Alabarse com Jayme Sirotsky e Julio Mottin no foyer do Teatro Oficina Olga Reverbel após o espetáculo Esperando Godot, no final de semana passado. A peça segue em cartaz até 30 de abril, de sexta a domingo, às 19h

