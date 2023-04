Pensamento Sem Fronteiras

Em parceria com a Casa da Memória Unimed Federação/RS, Unisinos, RBS, Delos Bureau e Grupo DC Set, a série de conferências do Fronteiras do Pensamento 2023 teve seus convidados conhecidos na segunda-feira que passou. Em sua fala de abertura, Fernando Schüller, curador do evento, comentou sobre o tema deste ano - Entre o Caos e a Ordem - que abordará o período de incertezas que a humanidade atravessa, assolada pelo excesso de informações e os questionamentos da civilização contemporânea. As palestras presenciais se iniciam em 31 de maio com a escritora Rosa Montero e seguem com Nadia Murad, em 21 de junho; David Eagleman, em 5 de julho; Michael Sandel, 9 de agosto; Douglas Rushkoff, 13 de setembro e David Wengrow, 4 de outubro.



Entre o céu e a terra

O artista André Santos e a curadora Maria Amelia Bulhões

TÂNIA MEINERZ/JC

A exposição Sob Forma de Oração, aberta esta semana no Porão do Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre, reúne três artistas visuais ligados por laços familiares e em sintonia com os mistérios e indagações da vida humana. Com curadoria de Maria Amélia Bulhões, a mostra presta uma homenagem póstuma a Vera Wildner, que foi professora do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre durante décadas. Inspirados pela obra da mestra, a filha Karin W. Paiva e o sobrinho André Santos, cada um a seu modo, traçam linhas paralelas ao trabalho da mestra e acrescentam suas reflexões sobre os temas da existência, da morte e da passagem do tempo em seus símbolos e desdobramentos.

Trabalho e Cidadania

Marcelo Schacht e Isabel Carvalho

EVANDRO OLIVEIRA

A apresentação do trabalho social desenvolvido pelo Instituto Tidelli, sediado em Salvador, ocorreu na manhã da quinta-feira desta semana, durante um café da manhã, na loja da Tidelli Porto Alegre. Isabel Carvalho e Marcelo Schacht receberam profissionais de arquitetura, juntamente com Giancarlo Mandelli, para detalhar a iniciativa que habilita pessoas carentes e os qualifica para a produção de objetos feitos de resíduos de cordas náuticas, fibras e tecidos, com o resultado que também é absorvido pela empresa de móveis de jardim e utensílios residenciais. Mandelli atualizou os dados sobre a atuação da empresa no mercado norte-americano que já conta com unidades na Califórnia e Los Angeles, e em breve, abrirá filial em Miami.

Inovação e Evolução

Jorge Gerdau Johannpeter e Victoria Jardim

ANA TERRA FIRMINO/JC