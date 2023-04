Iguatemi aos 40 anos

Nailê Mariano da Rocha Santos e Cris Maggi recepcionaram um grupo de convidados em nome do Iguatemi Porto Alegre, na semana passada, para conferir em primeira mão a exposição comemorativa aos 40 anos do shopping. A mostra propõe uma imersão no tempo, retornando à época da construção, evolução das obras e a transformação social e cultural vivida pelo empreendimento ao longo de quatro décadas. Logo em seguida, o grupo se dirigiu ao salão temporário montado especialmente para o jantar Iguatemi 40 anos by Chef's Table, que abriu a programação festiva. O chef Emerson Kim, especialista em culinária japonesa e coreana, serviu iguarias em apresentações que eram verdadeiras instalações de arte. Em 14 de abril, um show de fogos de artifício com trilha musical marcará o momento dos parabéns ao Iguatemi.



Nailê Mariano da Rocha Santos e Cristina Ranzolin

TÂNIA MEINERZ/JC

Flávia Sffair com Odalgir Lazzari, durante comemoração do aniversário do comunicador, no Bar Inglês, do Porto Alegre Country Club, na semana que passou, quando o aniversariante recebeu cerca de noventa convidados para jantar

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

