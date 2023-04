Os 25 anos do Marcas de Quem Decide

Ivan Mattos

Para além de todo o significado e importância da distinção do Marcas de Quem Decide, que já mereceu ampla cobertura em todas as plataformas do Jornal do Comércio, a edição 2023, que comemora os 25 anos da pesquisa, se consagra como um momento relevante de conexão entre diversos setores produtivos do Rio Grande do Sul. Foi o que se viu na cerimônia de terça-feira, que retornou ao Teatro do Sesi, e contou com o prestígio de lideranças empresariais, autoridades, políticos, publicitários, jornalistas, influenciadores digitais, assessorias diversas, mapeando a qualificação do público que acorre à divulgação do ranking que balizará o mercado no restante do ano. Mostrou mais uma vez que o Marcas, além de tudo, é um evento obrigatório para quem busca conexões com quem decide. O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, dividiu a recepção aos convidados com Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações, e Stefania Jarros Tumelero, diretora de Projetos do JC, durante o café de boas-vindas no hall do teatro. O espaço da Leiteria, comandado por Tiago Leite, foi um dos mais requisitados do coffee-break, com a atração extra de doces especiais que acompanhavam os sucos e cafés que animaram as conversas na chegada.