Destino Turístico

Em meio ao movimento da segunda edição do South Summit, o departamento de Colônia, do Uruguai, reuniu a imprensa na quinta-feira que passou, nos ambientes da Sole Pizzaria del Porto, no Cais Embarcadero, durante o evento Colônia na capital Gaúcha: sabores, vinhos e história. Com a presença de Martín de Freitas, diretor de Turismo de Colônia; Henry Ventura, secretário de Cultura de Porto Alegre e Andrés Castellano, presidente da Associação Turística de Colônia e da cônsul do Uruguai, em Porto Alegre, Liliana Buonomo; a delegação firmou mais uma vez os laços do Estado com a simpática cidade uruguaia, destacando seus produtos, rede hoteleira e hospitalidade, que são motivos mais do que suficientes para incentivar o turismo da região.



O Que Vem Por Aí

Hoje o Iguatemi Porto Alegre comemora seus 40 anos de existência com a abertura de uma exposição contando sua história, na Praça Erico Verissimo, seguido do Jantar 40 anos Iguatemi Chef's Table, para convidados.

Nesta quarta-feira, dia 5, será a apresentação para imprensa do Connection Terroirs do Brasil, em parceria com o Sebrae RS, que irá tratar dos produtos com Indicação Geográfica (IG), na Casa de Cultura Mário Quintana

Na quinta-feira, dia 6 de abril, às 15h30min, um bate-papo com a artista plástica Flávia Junqueira, dá prosseguimento ao calendário de eventos da Breton, no Moinhos de Vento.



Noite de Rock

Sebastião Melo, Valéria Leopoldino, Samuel Rosa, Claudia Scheer Bing e Paulo Kolberg Bing

fotos JOÃO MATTOS /DIVULGAÇÃO/JC

O primeiro show solo do músico Samuel Rosa em Porto Alegre comemorou os 117 anos do Grêmio Náutico União, no sábado passado, após o jantar para convidados e sócios, em uma noite de celebração muito significativa para o clube. Com um repertório variado, incluindo canções de Jorge Ben Jor e alguns hits internacionais, o ex-vocalista e compositor do Skank mostrou vigor e empatia com o público, em uma noite de festa e música de qualidade, com todos os sucessos que se esperavam do cantor, que nem chegou a sair do palco para o bis. Tão Seu, Garota Nacional, Resposta, Vou Deixar, Dois Rios e Saideira, foram apenas alguns dos destaques do show. Perfeito.

Garden no Juvenil

Pres. Paulo Corazza com Banda Tributo a Tim Maia

TÂNIA MEINERZ/JC

A Associação Leopoldina Juvenil, abriu sua agenda social de 2023, na sexta-feira passada, com um Garden Party, na área da piscina, com a banda Tributo a Tim Maia, e participação de Tonho Crocco. Raquel Bergesch e Roberto Corrêa da Silva juntamente com Paulo Corazza e Juliana Nassid Pereira Lima receberam sócios e convidados para o evento, que, além do show, teve a participação do DJ Jefferson Dutra e ilha de drinks e gastronomia assinada pelo Chef Volmir.



Páscoa

Cristiane Bassanesi e Jaqueline Pegoraro receberam convidados ontem para o Café de Páscoa, na loja Kopenhagen, do Bourbon Country. A ocasião propiciou a degustação dos ovos com o famoso cappuccino língua de gato e de toda linha Páscoa 2023

RICARDO LAGE/DIVULGAÇÃO/JC