Villa versus Gershwin

Se houve alguém que venceu o embate promovido pela Ospa no sábado (11), no concerto de abertura da temporada 2023 da orquestra, esse foi seguramente o público que lotou a Casa da Ospa na entrada da noite. A proposta do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, de apresentar duas obras de cada compositor, Heitor Villa-Lobos e George Gershwin, resultou em um momento sublime e emocionante com as participações como solistas da soprano japonesa, Eiko Senda e da pianista brasileira, Sylvia Thereza. Impecáveis em suas atuações, as convidadas se incorporaram aos músicos da orquestra apresentando um concerto em uníssono, vibrante e recebido com entusiasmo pelo público. Na primeira parte, uma das pianistas mais destacadas da sua geração, com sólida carreira internacional, Sylvia Thereza interpretou “Concerto para Piano em Fá Menor”, de Gershwin. Sobre a obra, ela disse: “É ideal para começar o ano, tem um clima jazzístico e ‘pra cima’, além de ser considerada uma das melhores orquestrações que existem”. No segundo ato, interpretando uma das partes mais destacadas da Bachiana nº 8, o terceiro movimento, Tocata (Catira Batida), que reproduz uma dança rural cantada no sul do país; e da quinta Bachiana, sua obra mais famosa e executada, o solo desta vez foi da cantora lírica Eiko Senda. A obra tem um significado pessoal para a soprano: “Ouvi Bachianas nº5 pela primeira vez quando tinha apenas 25 anos, em Osaka (Japão) e, quando cantei esta obra pela primeira vez, estava grávida da minha segunda filha, Helena. Hoje, o passar do tempo, o amadurecimento e o conhecimento da língua portuguesa, trouxeram um novo entendimento sobre ela. Estou muito emocionada por cantá-la agora que vivo em Porto Alegre”.

Trilha cinematográfica

Muito conhecido por suas trilhas sonoras para cinema e teatro, o compositor norte-americano George Gershwin foi representado no programa por dois clássicos. O poema sinfônico “Um Americano em Paris”, de 1928, inspirado na própria experiência de Gershwin na capital francesa, traduzindo até mesmo os sons das ruas. A peça foi levada ao cinema em 1951 em um filme homônimo com coreografias de Gene Kelly. Impossível não relembrar dos filmes de Woody Allen, a atmosfera jazzística do som impregnado das ruas parisienses e de imagens que são despertadas a cada movimento, que, em certos momentos, fez muita gente acompanhar com o corpo, tanto as sutilezas de Gershwin, quanto as vibrações, coloridos e sinuosidades de Villa-Lobos. Um grande começo de temporada.

Em tempo: Notas de Concerto, o projeto de formação de público que tece comentários e curiosidades sobre cada obra que será apresentada pela orquestra, teve início às 16h, antecedendo ao programa com o pianista Max Uriarte explanando na Sala de Recitais da Casa da Ospa detalhes do que viria a seguir. Ao longo de 2023, outros especialistas comentarão os concertos da Série Casa da Ospa. Em seguida, antes de iniciar o concerto, os músicos subiram ao palco sem seus instrumentos para apresentar sua reivindicação a respeito da defasagem de verbas de representação e manutenção de instrumentos e foram ovacionados. (vide matéria no site)