Posse na Federasul

Com um discurso contundente e muito aplaudido pela assistência, Rodrigo Sousa Costa tomou posse como o novo presidente da Federasul, para o biênio 2023/24, juntamente com sua nova diretoria, na noite de terça-feira, em cerimônia na Casa NTX. Ao situar o Rio Grande do Sul como propagador do empreendedorismo responsável, Costa destacou o papel do associativismo e a importância do espírito público na produtividade e avanço na superação das divergências, afinado com suas 180 afiliadas espalhadas pelo Estado. A noite teve também os pronunciamentos do presidente da Confederação das Associações Empresariais e Comerciais do Brasil (CACB), Alfredo Cotait Neto; de Vilmar Zanchin, presidente da Assembleia Legislativa do RS, e do vice-governador, Gabriel Souza. Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio, integra a nominata dos vice-presidentes da Federasul que tomaram posse na noite festiva.

Cataratas do Iguaçu vista do parador do hotel

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Pelo sexto ano consecutivo, o Hotel das Cataratas foi eleito o melhor da América do Sul na avaliação do Forbes Travel Guide. Situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná, o hotel pertencente ao grupo Belmond, recebeu a cotação máxima do guia especializado que está em sua 64ª edição. O Belmond Hotel das Cataratas possui três restaurantes, spa, muitos jardins e atividades personalizadas na natureza ao redor das Cataratas, consideradas Patrimônio Natural da Humanidade. Com serviço impecável, o privilégio de desfrutar do Parque Nacional em horários exclusivos para os hóspedes é motivo suficiente para justificar a hospedagem por lá.

Os diretores Beto Rodrigues e Belisario Franca nas gravações do jogo na Arena pelo Campeonato Gaúcho

TÂNIA MEINERZ/JC

Uma das maiores rivalidades do futebol mundial teve mais um capítulo no domingo, 5 de março, na Arena, quando o Grêmio venceu o Internacional por 2 a 1 pela penúltima rodada da primeira fase do Gauchão. Além de marcar o reencontro das duas equipes pelo Campeonato Estadual, o jogo foi o ponto de partida para as gravações da série "Gre-Nal - o maior clássico da América", uma coprodução em 50 episódios, da Giros Filmes com a gaúcha Panda. Com direção de Belisario Franca e Beto Rodrigues, a série documental vai investigar os motivos que alimentam a lendária rivalidade entre Grêmio e Internacional. "A série vai abordar essa rivalidade saudável e mostrar as várias faces desta cultura Gre-Nal", afirma um dos diretores da série, Belisario Franca.

Martha Rosinha e Luana Fleck

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC