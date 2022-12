Maioridade festejada

Nos espaços do Showroom da Ambientalize, de Rejane Tavares, a dupla de editores, Marcelo Tovo e João de Lucena, recebeu dezenas de convidados, na terça-feira passada, quando foram conferir o lançamento da 18ª edição da revista multiplataforma Onne & Only, que chega ao seu nono ano de circulação. Colunistas da revista como Angélica La Porta, Fábio André Rheinheimer, Liane Neves e César Prestes, brindaram a maioridade da publicação dedicada às novidades e artigos relacionados ao mercado do luxo. Muito festejada, Zoravia Bettiol ganhou perfil completo e obra reproduzida na capa da revista que acaba de chegar às bancas e plataformas digitais.

A exposição Tomie Ohtake: Seis décadas de pintura, reunindo 12 obras da artista japonesa, radicada em São Paulo, desde 1936 e falecida em 2015, pode ser conferida gratuitamente até o dia 25 de fevereiro, no Instituto Ling. A mostra é fruto de uma parceria do Instituto Ling com a Almeida & Dale Galeria de Arte, de São Paulo, e o Studio Prestes, de Porto Alegre. Com proposição curatorial assinada por Cézar Prestes, a exibição reúne obras feitas em óleo e tinta acrílica sobre tela, criadas de 1967 até 2013, dois anos antes do falecimento da artista.

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul acaba de eleger sua nova diretoria executiva que durante 29 anos teve a figura de Maira Caleffi à frente da instituição. A advogada Cíntia Seben, voluntária responsável pelo departamento jurídico da entidade e atuante da Causa Rosa desde 2012, é a nova presidente do Imama/RS, tendo Lucy Bonazzy, psicóloga responsável pelos serviços gratuitos de apoio e acolhimento às mulheres com câncer de mama, como 1ª vice-presidente. O médico Ademar José Bedin Júnior, mastologista membro do Núcleo da Mama do Hospital Moinhos de Vento, assume como 2° vice-presidente. Maira Caleffi, fundadora da entidade, seguirá apoiando as atividades do Imama/RS como sua presidente de honra.

