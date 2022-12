Momento Sublime

Ivan Mattos

O cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Yokoyama, recebia seus convidados à entrada do Theatro São Pedro na noite da segunda-feira passada, para o recital da pianista Yu Kosuge, em apresentação única na cidade. Através de um repertório variado que incluiu Bach, Villa-Lobos, Toru Takemitsu e Beethoven, o que se viu e ouviu foi uma apresentação impecável, demonstrando todo o virtuosismo e perfeição da jovem pianista, cuja técnica superlativa tem sido aplaudida mundo afora, com apresentações ao lado de grandes orquestras internacionais e gravações de suas aplaudidas performances. Para o bis, a pianista executou inspirada interpretação de Milonga Para as Missões, famosa na interpretação de Renato Borghetti, a quem recebeu no camarim antes do show.