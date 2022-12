Troféu Eva Sopher oportuniza noite de emoção para classe artística gaúcha

Ivan Mattos

A entrega da quinta edição do Troféu Eva Sopher oportunizou uma noite de emoção e reencontro para a classe artística gaúcha, que lotou o Foyer Nobre do Theatro São Pedro, na quarta-feira (21). Entre memórias e o reconhecimento da importância de Eva Sopher para a cultura local, Suzana Saldanha, Zé Adão Barbosa, Claudio dos Santos Feoli, João Antonio Pires Porto e Lauro Ramalho – representando a Cia. Extravaganza –, os homenageados foram unânimes em enaltecer a figura da atual secretária estadual da cultura, Beatriz Araújo, em sua atuação em projetos e ações de incentivo ao desenvolvimento cultural do Rio Grande do Sul.