Fotos do público inspiram criação em centro cultural de Porto Alegre

Após cinco dias de intervenção artística ao vivo, a obra de Talita Hoffmann na parede do Instituto Ling foi concluída no dia 25 de novembro e ficará exposta, com visitação gratuita, até o dia 28 de janeiro de 2023, quando então será apagada, assim como as outras obras que a antecederam. A criação foi inspirada em sobreposições de fotos do público que a artista tomou como referência.

O trabalho integra o projeto Ling Apresenta, que neste ano contou com a curadoria da jornalista, pesquisadora e curadora independente Luísa Kiefer, que estreou em abril e já recebeu as obras temporárias dos artistas visuais Bruno Tamboreno, Fernanda Gassen e Gustavo Assarian. Os bastidores destas produções, que puderam ser acompanhados em tempo real por quem passou pelo centro cultural, foram registradas em vídeos disponíveis no canal do YouTube do centro cultural (www.youtube.com/c/InstitutoLingCultural).

Talita Hoffmann é formada em Design Gráfico e Artes Visuais. Desde 2008 trabalha como ilustradora e designer para diversos veículos, dentro dos universos da música, artes e literatura. Em seu trabalho, explora a relação entre paisagem, desenhos arquitetônicos e design gráfico através da pintura e do desenho. Por meio da cor, busca uma relação com o nostálgico, o familiar e o estranho. Em procedimentos próximos à colagem e à serigrafia, trabalha a sobreposição de espaços e embaralhamentos entre planos, estabelecendo contatos com a pintura naif, iconografias do cinema, teatro, música e a arte popular. Dentre suas principais exposições, destacam-se: Fumetto International Comix Festival (coletiva, Lucerna, Suíça, 2018), Areia Movediça (individual, Galeria Lume, SP, 2015), Cidade do Interior (individual, Galeria Logo, SP, 2013) e Transfer (coletiva, Pavilhão das Culturas Brasileiras, SP, 2010). Atualmente vive e trabalha em São Paulo.

SERVIÇO

Ling Apresenta: Talita Hoffmann, com intervenção artística inédita

Artista: Talita Hoffmann

Curadoria: Luísa Kiefer

Período de visitação: até 28 de janeiro de 2023, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS)

Entrada franca