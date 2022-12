A quinta edição da Street Expo Photo 2022, acaba de inaugurar na Galeria Escadaria, celebrada como a primeira e única galeria de arte a céu aberto do Rio Grande do Sul. Situada em um ícone histórico da arquitetura de Porto Alegre, as escadarias do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, a nova mostra é composta por trabalhos de 94 fotógrafos, em 17 painéis e 150 fotos. As obras, de ícones da fotografia brasileira, como Walter Firmo, Gal Oppido, José Roberto Bassul, Penna Prearo, estão ao lado de novos talentos da fotografia. A abertura da exposição teve a presença do fotógrafo paulistano, colecionador, curador e empreendedor, Marcos Varanda, homenageado desta edição. A Street Expo Photo fica aberta ao público até 10 de fevereiro.

Mercado em Expansão

Julia Tellechea Nahas e Mariana Carneiro no lançamento editorial

TÂNIA MEINERZ/JC

O lançamento do livro Luxo & Moda no Universo Feminino, de Marcela Serro Frasson, resultado de sua vivência pessoal e profissional de mais de 20 anos de atuação nas áreas de luxo e moda, teve lugar no Instituto Ling, durante coquetel para convidados esta semana. Com um conteúdo baseado em sua dissertação de mestrado em Administração e Marketing, sua pesquisa avança no tema relacionado a moda que é uma das principais atividades do luxo no mundo, mas ainda em crescimento e aperfeiçoamento no Brasil. A noite teve longa fila de autógrafos e fotos com a autora que personifica fielmente o tema que aborda em seu trabalho.

Despedidas de 2022

Rodrigo Sousa Costa e Anderson Trautman Cardoso

LUIZA PRADO/JC

O tradicional almoço em que a Federasul compartilha com a imprensa os dados referentes ao balanço do ano que se encerra e as perspectivas do novo ano que se aproxima, ocorreu no final da manhã desta quinta-feira, com a palestra de Fernando André Marchet, vice-presidente de economia da entidade. O Balanço de 2022 e Perspectivas 2023, marcou também a despedida oficial do atual presidente Anderson Trautman Cardoso, que apresentou formalmente Rodrigo Souza Costa como seu sucessor no biênio 2023/24 entregando a este o encerramento da programação e um rápido pronunciamento. Com mandato que se inicia em janeiro, a diretoria renovada em 40% terá 30% de mulheres em sua composição.

Leilão Virtual