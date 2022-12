Ivan Mattos

Antes do jogo que eliminou o Brasil da Copa do Catar, na sexta-feira passada, um grupo de jornalistas e influenciadores digitais esteve reunido durante um café da manhã com a equipe que dirige a agência Viajar Faz Bem. Caroline Meerholz, Paula Freitas e Luiz Felipe Lopes apresentaram as novidades em forma de um novo clube de viagens, cuja proposta é facilitar hospedagens e deslocamentos pelo mundo, com fidelização a um programa exclusivo que está modernizando uma carteira de serviços de 24 anos de atuação no mercado de turismo. A nova opção sugere pequenas parcelas mensais que geram créditos em pontos que podem ser utilizados em hotéis, passagens e pacotes turísticos.