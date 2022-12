O Santander Cultural inaugurou esta semana a exposição Toda Noite, do artista visual Vicente de Mello, em que propostas de alargamento da fotografia e a subversão de imagens capturadas, operadas pela magia e tecnologia da câmera e seus processos fotográficos, resultam em releituras de objetos ordinários e imagens subjetivas de grande impacto. Com curadoria de Marília Panitz e Aldones Nino, o espaço expositivo foi dividido em duas séries - Toda Noite: Noite Americana e Galáctica e Limite Oblíquo. A mostra oferece um passeio pelo universo fotográfico de um artista inquieto e disposto a provocar sensações e reflexões em propostas criativas e instigantes.

Noite de Homenagens

O Sincodiv/RS - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Rio Grande do Sul, comemorou os 25 anos de atuação com um coquetel em sua sede na Zona Norte, de Porto Alegre, na terça-feira passada, com a presença de algumas das principais lideranças do setor. Paulo Ricardo Ippólito Siqueira, presidente da entidade foi quem recebeu os convidados para a cerimônia em homenagem aos seus ex-presidentes, com especial destaque para Fernando Esbroglio, falecido há três anos. Caia de Barros Lima e Neca Esbroglio, irmãs de Fernando, receberam o troféu confeccionado por Marcos Vaandrade, das mãos de Hugo Pinto Ribeiro.