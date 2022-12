Noite de Homenagens

Ivan Mattos

O Sincodiv-Fenabrave/RS – Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Rio Grande do Sul, comemorou os 25 anos de atuação com um coquetel em sua sede na Zona Norte, de Porto Alegre, nesta terça-feira (06) com a presença de algumas das principais lideranças do setor. Paulo Ricardo Ippólito Siqueira, presidente da entidade foi quem recebeu os convidados para a cerimônia que contou com emocionada homenagem aos seus ex-presidentes, com especial destaque para Fernando Esbroglio, ex-presidente falecido há dois anos. Caia de Barros Lima e Neca Esbroglio, irmãs de Fernando, presentes à cerimônia, receberam o troféu confeccionado por Marcos Vaandrade, das mãos de Hugo Pinto Ribeiro. Entre as presenças, Jefferson Fürstenau, Lorenzo Zaluski, Ambrósio Pesce Neto, Giovanni Jarros Tumelero e Arcione Piva, entre muita gente mais.