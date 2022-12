Noite de premiação

Ivan Mattos

A cerimônia de premiação do Carrinho AGAS 2022 aos destaques da área supermercadista, ocupou o salão de festas do Grêmio Náutico União, na segunda-feira passada, com jantar para mais de 900 pessoas. Antônio Cesa Longo conduziu o cerimonial com um uma fala contundente sobre o panorama político, social e econômico atual, no que foi muito aplaudido. Entre os principais homenageados, Oscar Rodrigues (Grupo Líder/PA), teve o reconhecimento AGAS; Celso Rigo, foi empresário do ano; Lauro Quadros, a personalidade pública; Clovis Gusso (Tramontina), gerente de vendas do ano e Ademar Pedro Cappellari (Centershop), recebeu a Medalha Marcelo Zaffari.