Para registrar a inauguração do novo Parque Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, na manhã de sábado, a coluna acompanhou a comitiva integrada pelo prefeito, Sebastião Melo, o vice-prefeito, Ricardo Gomes, e demais autoridades que embarcaram no Catamarã da CatSul, que rumou para a nova atração da cidade. O desembarque no Píer Pontal teve recepção da Banda Municipal de Porto Alegre e cerimonial conduzido pelos empreendedores do Pontal e dirigentes do Grupo Ouro e Prata. A antiga área do Estaleiro Só, hoje Complexo Pontal, que agora recebe um novo parque com diversas atrações de lazer e saúde aberto ao público, em breve contará com o Hilton Hotel e o Pontal Shopping, que inaugura em abril de 2023.

Espaço plural

Vitória Toledo e Marcelo Tovo

/TÂNIA MEINERZ/JC

O Diver Resto Party Bar, situado no ponto que já foi o PPKB, na Bela Vista, completou um ano de vida recentemente, e comemorou com uma noite movimentada pela Banda Rola Stones seguida de show de Marcelo Tovo, em seu tributo a Elvis Presley, apresentando performance com roupas e caracterização inspiradas pelo rei do rock. O forte da casa são os petiscos atraentes e os drinques e cervejas diversificados em total sintonia com o local que tem a preferência para happy hours e shows.

Viagem de Natal

Roberto Beretta e Suzi Martinez com personagem da Viagem de Natal

/IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O Mega Domo que domina a paisagem da entrada de Canela é responsável pela nova atração natalina da Serra. Com o espetáculo Viagem de Natal, criado por Edson Erdmann, a tradicional programação de fim de ano acaba de receber um show imersivo que viaja por lembranças e tradições natalinas ao redor do mundo. Interpretado por grandes atores do teatro gaúcho, bailarinos, cantores e projeções em 360º, em um palco de 115 metros, a nova produção estreia nacionalmente um sistema de áudio inédito, o 7.1.4. A imensa cúpula mantida a ar, pode receber um público de até 2 mil pessoas por noite. Imperdível.

Estética avançada

Felipe Tito e Felipe Borges na L'Avance

/LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC