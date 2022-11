Liderança Feminina

Ivan Mattos

Os vencedores da premiação Top de Marketing 2022, da ADVB/RS, foram conhecidos na semana passada, em cerimônia realizada na Sogipa, marcando os 40 anos da distinção aos melhores do mercado. Rafael Bicca Machado, presidente da ADVB/RS fez o cerimonial da noite em que foram destacados profissionais e empresas em 32 categorias com reconhecimento pelas melhores práticas de marketing e vendas de primeiro, segundo e terceiro setores. O protagonismo feminino foi o destaque da noite, em que Andrea Kohlrausch, foi a personalidade de marketing do ano, pela Calçados Bibi, e a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, por sua atuação à frente do Tribunal de Justiça do RS.